10 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 08:00 — REGNUM Перешедший границы правовой (и не только) адекватности официальный Киев продолжает запускать руку в карманы инвесторов, которые некогда повелись на посулы украинских властей и вложили свои средства в активы на Украине, а теперь расплачиваются за свою доверчивость. Следом за «дочерними» юрлицами Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ. РФ» своего небольшого банковского актива, а также филиала алкогольного дистрибьютора, похоже, лишился миллиардер Рустам Тарико. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Владимир Зеленский в роли президента Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина.

Поведение что официального Киева, что европейских и американских чиновников уже давно стало напоминать поведение гопников из подворотни, которые сначала просят закурить, а потом грабят доверчивого пешехода, вывернув карманы и сняв особо ценные вещи. Чего только стоят заявления разного рода гражданок Каллас и прочих русофобствующих политиканов, возомнивших себя высшей кастой. Закон? А закон сегодня в Европе — это указивки и директивки из сами знаете какой части суши.

Следом за санкциями (запрещать и не пущать) последовали и откровенные гопнические отъёмы имущества. Украинские власти во главе с комиком Владимиром Зеленским, который попал в президентское кресло на руках (точнее, даже на кошельке) олигарха Коломойского, заявили о конфискации $765 млн российских активов на Украине, в том числе свыше 900 принадлежащих России объектов. В список также попали активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, активы российских банков.

Подобные циничные выходки происходят на фоне действующего с ноября 1998 года соглашения между российским правительством и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций. В нём, в частности, прописано, что Украина берёт на себя обязательства, что инвестиции не будут экспроприированы, национализированы или подвергнуты мерам, равным по последствиям двум ранее названным. Если подобное случится, то сторона должна выплатить компенсации по рыночным ценам. Есть в документе и фраза о возмещении ущерба.

Напомним, ранее СНБО Украины принудительно изъяло 99,8% акций «Проминвестбанка», которыми владела госкорпорация «ВЭБ. РФ», и 100% акций «Международного резервного банка», который принадлежал Сбербанку. Последний уже инициировал судебное разбирательство о взыскании убытков — более 23 млрд рублей. Госкорпорация также заявляла о планах обратиться в международный арбитраж за компенсацией убытков от экспроприации имущества.

Проминвестбанк. Львов Pihs-58

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А тут и новая «ласточка». Из СМИ Украины стало известно, что решением суда Киева 100% акций банка «Форвард», который занимает 46-е место среди 69 банков, переданы в управление национальному Агентству по розыску и менеджменту активов. Под изъятие попал и центральный офис банка.

Банк работу продолжает, есть данные о попытке обжаловать решение.

Из отчётности «Форварда» на начало января 2022 года следует, что владельцем 100% акций был гражданин РФ Рустам Тарико (там же стоит отметка, что он является гражданином и Италии) — через Roust Holdings Limited, Roust Trading Ltd, ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и АО «Банк Русский Стандарт». Часть перечисленных активов прописана на Британских островах, часть на Бермудах, а часть в Москве.

Помимо этого, из СМИ стало известно, что Тарико лишился и филиала алкогольного дистрибьютора «Руст».

В России бизнес Рустико также испытывает сложности. Так, с 13 июля по 8 августа 2022 года только от «Альфа-банка» его компании получили восемь финансовых исков. Например, претензии, поданные 8 августа, составили 122 053 305,17 рубля, 27 июля — 382 585 488,92 рубля. В делах речь идёт о взыскании долгов по ранее выданным кредитам.

Рустам Тарико Цитата из видео «Рустам Тарико о выборах Президента» пользователя Челнинские известия

Оставим на совести олигарха и на оценку соответствующим органам его попытку усидеть на двух креслах после 2014 года, когда уже стало очевидно многое, а также фактические вливания в бюджет Украины уже после начала СВО (налоги-то юрлица платили). Сам факт остаётся фактом: закон на Украине давно умёр и действия перешли в разборки «по понятиям».

Напомним, Зеленский и его назначенцы выворачивают карманы не только российским инвесторам, но и на своих замахиваются. Например, доходят слухи, что проспонсировавшего предвыборную кампанию Зеленского олигарха Игоря Коломойского или лишили гражданства Украины, или вот-вот лишат, выдав в США, где тот в опале. Также поговаривают, что следующим шагом может стать отъём активов у украинского олигарха, а может, не только у него. Не зря же бывший президент Украины Пётр Порошенко по заграницам катается. Присматривает себе местечко побезопаснее?

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А с другой стороны, у этой медали есть и другая сторона: таким путём офис Зеленского раскроет тех олигархов, которые выбрали позицию «и нашим, и вашим». Интересно будет посмотреть на результат.