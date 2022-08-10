Вашингтон, 10 августа, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден заранее знал про обыск в поместье Мар-а-Лаго экс-американского лидера Дональда Трампа, несмотря на отрицание этого факта Белым домом. Такое заявление сделал Трамп 9 августа в своей социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Байден всё знал об этом, так же как он всё знал о «сделках», — указал Трамп.

Экс-президент США уверен, что обыск в имении Мар-а-Лаго связан с его намерением баллотироваться на пост президента страны в предстоящих выборах в 2024 году. По мнению Трампа, Демократическая партия не хочет допускать его участия в выборах в качестве кандидата в президенты.

Трамп осудил обыск в его имении, назвав инцидент «ужасным». По словам экс-главы Белого дома, обыск и изъятие документов являются логичным продолжением обвинений в сговоре с Москвой и двух попыток импичмента.

«Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго. Мы не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика», — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) якобы не стало информировать Белый дом о намерениях провести обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.