Екатеринбург, 10 августа, 2022, 03:34 — ИА Регнум. На территории промзоны в Екатеринбурге в результате пожара возникла угроза для людей и техники. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, пожар охватил порядка 1000 кв. метров. Огонь повредил хранящиеся на открытой площадке деревянные поддоны и ангар, у которого под воздействием высокой температуры частично обрушились стены и кровля. Из находящегося вблизи места пожара строительного вагончика были экстренно эвакуированы 10 человек.

пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области «Огнеборцами с места пожара на безопасное расстояние были эвакуированы четыре дальнобойных автомобиля и бензовоз, из ангара эвакуированы девять газовых баллонов».

В 04:17 по местному времени (02:17 мск) огонь был локализован.

В тушении пожара принимали участие 33 человека, задействовано 11 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до семи.