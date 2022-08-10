На территории промзоны в Екатеринбурге произошёл пожар
Екатеринбург, 10 августа, 2022, 03:34 — ИА Регнум. На территории промзоны в Екатеринбурге в результате пожара возникла угроза для людей и техники. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, пожар охватил порядка 1000 кв. метров. Огонь повредил хранящиеся на открытой площадке деревянные поддоны и ангар, у которого под воздействием высокой температуры частично обрушились стены и кровля. Из находящегося вблизи места пожара строительного вагончика были экстренно эвакуированы 10 человек.
В 04:17 по местному времени (02:17 мск) огонь был локализован.
В тушении пожара принимали участие 33 человека, задействовано 11 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до семи.