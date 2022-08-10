Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Соединенные Штаты столкнутся с нехваткой высокоточного оружия для возможного конфликта с Китаем из-за больших поставок вооружений Киеву, заявил экс-советник шефа Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — заявил он.

При этом Макгрегор предположил, что в случае обострения на Тайване американский флот попытается блокировать побережье Китая, что может привести к конфликту. При этом морская блокада КНР не даст нужных результатов, так как Пекин сможет получать ресурсы от России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили, что передали киевскому режиму множество ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. Полную номенклатуру боеприпасов в Пентагоне раскрыть отказались, чтобы Россия не знала деталей о поставках.