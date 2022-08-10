Тбилиси, 10 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Часть грузинского общества осуждает нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Грузинское общество не является однородным. Есть не вся, но имеющая подавляющее большинство западно-ориентированная часть молодёжи, которая воспитана по линии «мягкой силы», выстраиваемой американцами. Тогда американцы вывозили грузинских молодых людей на три месяца на Запад, обучали языку, давали программы обмена с образовательной и гуманитарной составляющей. То есть, Запад провёл для себя в Грузии некий рекрутинг интеллигенции. Тот же

Михаил Саакашвили

— это продукт абсолютно западной идеологии. Есть часть западно-ориентированной элиты и часть западно-ориентированной молодёжи. Но если мы возьмём грузинское общество в целом, то оно этой войны не хотело. Грузины воспринимают осетин как братский народ. Об этом мне говорили те грузинские политики, писатели, с кем у меня были контакты. И они решительно осудили эту провокацию. И эти грузины считают, что это была страшная ошибка, которая, во-первых, показала Грузию агрессором, а, во-вторых, навсегда развела осетин с грузинами. Они говорят, если бы можно вернуть было время назад, то мы этого бы не сделали! Потому что от всего этого пострадали лишь мирные жители, Грузия не выполнила своих задач. Грузины тоже от этого пострадали, и их, по-своему, тоже жаль. Но надо понимать, что агрессию совершили именно они.

Аслан Рубаев