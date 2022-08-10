Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Претензии о взыскании почти 58 млн рублей с судостроительного завода «Пелла» из Ленинградской области арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит 20 сентября 2022 года. Дело инициировал кредитор, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление от компании «Хейнен хопман Рус» поступило в базу суда в середине июля 2022 года. Его принял судья Радынов.

Сумма заявленного требования составляет 57 598 786,56 рубля. По делу назначено предварительное заседание, но детали пока не сообщались.

Напомним, в июле также претензии к «Пелле» возникли и у Минобороны России, подавшего иск почти на 2 млрд рублей. Речь шла о неустойке, спор заслушают 19 сентября 2022 года.