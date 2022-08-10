Брюссель, 10 августа, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине и оценить последствия украинского кризиса отказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном 9 августа газетой Vijesti.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Невозможно предвидеть, как долго война на Украине будет продолжаться и какие будут долгосрочные последствия. Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось», — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО указал, что хотя цена военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины высока, но отказ от неё обойдётся ещё дороже, так как это противоречило бы интересам безопасности Европы и сделало бы её «более чувствительной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек НАТО Столтенберг заявил о сожалении по поводу прекращения сотрудничества с Россией, а также что военный блок якобы готов поддерживать связи с Москвой, чтобы договариваться по различным вопросам и иметь возможность экстренно решать критические ситуации.