Тбилиси, 10 августа, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В августе 2008 года российская армия могла взять Тбилиси и покончить с грузинской государственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Gavin Потопленный грузинский военный катер в порту Поти. 2008

«Грузинам просто повезло, что российская армия дошла только до Гори, а не пошла на Тбилиси. Между прочим, нашим обществом это воспринялось достаточно в штыки, мы этого не поняли. Тогда мы пожалели Грузию. Если мы бы тогда дошли до конца, то сегодня Грузия была бы как какая-нибудь Кабардино-Балкария, очередная кавказская республика в составе Российской Федерации. Грузины бы сейчас сидели тише воды, ниже травы, изучали бы русский язык, ездили бы на заработки в Москву и молчали бы. Ни о какой независимости речи бы даже и не шло в принципе. Им надо сказать, что ещё одна подобная провокация, и будет то же самое!» — сказал эксперт.

Напомним, что после нападения 8 августа Грузии на Южную Осетию Россия была вынуждена вмешаться и провести военную операцию по умиротворению агрессора.