Бразилиа, 10 августа, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Охрана бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы попросила у полиции помощи в обеспечении безопасности перед президентскими выборами в республике, передает телеканал CNN Brazil.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Сообщается, что сотрудники ведомства, занятые охраной кандидатов в президенты, запросили помощи у полиции из-за напряженности в стране. В частности, указывается на агрессивное поведение политических оппонентов, а также на более либеральное оружейное законодательство в Бразилии. Также охранники да Силвы заявили, что экс-президенту республики поступали угрозы. В связи с этим они попросили усилить охрану до 27 человек.

Напомним, президентские выборы в Бразилии должны состояться в октябре 2022 года. Также в республике пройдут выборы депутатов и сенаторов, а также глав регионов. Согласно данным соцопросов, экс-президент Бразилии Лула да Силва имеет больше всего шансов вновь возглавить республику.