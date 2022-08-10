Тбилиси, 10 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Сформировавшая в постсоветских государствах элита действует в интересах США вопреки национальным интересам своих стран, корреспонденту ИА REGNUM 9 августа политолог Аслан Рубаев.

Результат войны в августе 2008 года — это очень наглядный пример для всех постсоветских республик. Вы думайте, что вы творите, когда соглашаетесь на участие в авантюрах США! Как только любая из постсоветских стран выпадает из орбиты влияния России, начинает с Россией воевать, начинает на Россию нападать, и Россия отвечает, они теряют территории, а потом жалуются, что у них какие-то проблемы. Так, слушайте, это же не мы на вас нападаем, не мы напали на Украину! Это Украина напала на русских людей, живущих в Донбассе, это Украина вела агрессивную риторику в отношении России. Это Грузия устроила кровавую бойню в Южной Осетии, и мы не могли не вступиться. И сегодня аналогичная история и в Казахстане. Обратите внимание, переименовали несколько сёл, опять идут по пути «декоммунизации», «десоветизации», опять идут по пути русофобии. Получат, может быть, какие-то гранты, деньги, получат возможность для пребывания семей элит

Касыма-Жомарта Токаева

на Западе. Это максимум, что они получат! Почему мы не объясняем политикам на постсоветском пространстве, что они из-за каких-то сиюминутных личных выгод предают целые свои страны, ставя их под каток США?! В Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии — совершенно не национально ориентированные элиты, это просто какая-то катастрофа!

Аслан Рубаев