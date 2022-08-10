Лондон, , 02:49 — REGNUM Газета Daily Express в опубликованной 9 августа редакционной статье заявила о поддержке главы МИД Великобритании Лиз Трасс, «сочетающей твёрдость, опыт, решительность и прагматизм», в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, освобождающийся после отставки Бориса Джонсона в сентябре.

Лиз Трасс Tom Witham

В материале издания отмечается, что ни один из её соперников «за корону тори» не мог сравниться с ней в понимании политики или политическом мастерстве.

Daily Express «Замечательным достижением стало то, что за последние недели ей удалось быть и лоялистом, и аутсайдером, мятежным повстанцем и авторитетным администратором кабинета».

Подчёркивается, что ключевую роль «в восхождении Трасс на позицию фаворита» сыграла именно её верность Борису Джонсону, «когда так много других министров вокруг неё уходили в отставку». А также её готовность активно отстаивать ценности и интересы Великобритании за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в британские премьер-министры Лиз Трасс заявила, что благодаря ей многое сделано Лондоном во внешней политике, в частности — в антироссийском направлении.

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