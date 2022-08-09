Братислава, 10 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Санкции, направленные против России, неэффективны и наносят ущерб таким странам, как Словакия. Такое заявление сделал экс-премьер-министр Словакии, лидер парламентской оппозиции страны и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо в социальной сети.

EU2016SK Роберт Фицо

«Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума», — указал Фицо.

Политик считает, что страны Запада слишком зациклились на ограничительных мерах в отношении России и «сошли с ума». В качестве одного из примеров неэффективности санкций Фицо привёл остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Украины.

Фицо подчеркнул, что не Россия, а Украина прекратила поставлять нефть по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу.

Как пояснил словацкий политик, Россия ещё в июле внесла оплату за транзит нефти в августе по нефтепроводу «Дружба», однако киевские власти отказались принять платежи, сославшись на соблюдение антироссийских санкционных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в британские премьер-министры Лиз Трасс рассказала о приверженности политике «жёстких санкций» против России.