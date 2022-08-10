10 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:04 — REGNUM Заверения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о том, сбор биометрических данных граждан, который начнётся 20 сентября 2022 года, будет носить добровольный характер, вызвали сомнения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Меня опять терзают смутные сомнения… Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

«Ага, верим, конечно. Особенно добровольно всё будет обстоять у бюджетников», — пишет Виктор С.

Многие пользователи с крайним недоверием отнеслись к добровольности, о которой нам пытаются рассказать в Минцифры России.

«Знаем мы, что такое «добровольно» в понимании чиновников. На работу не устроишься, в магазин не зайдёшь, в отпуск не улетишь. Проходило уже с коронавирусом и вакцинацией», — отметил Михаил П.

Некоторые комментаторы вспомнили, насколько была добровольной вакцинация от коронавирусной инфекции на территории России.

«Конечно, добровольно. Не сдашь биометрию — не получишь зарплату, отстранят от работы. Я уже сталкивался с этим, когда прививки заставляли делать», — написал Василий С.

Часть людей начала спорить о том, нужен ли вообще сбор биометрических данных российских граждан.

«Зачем нужна вообще биометрия в быту? Зачем людей вообще напрягать? Должны быть альтернативы всему этому цифровому рабству!» — считает Ольга В.

«На самом деле, это очень важный процесс. Можно узнать, кто совершил преступление», — поделился своим мнением Иван Г.

Оплата по биометрии в метро Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что существует серьёзная угроза утечки как персональной информации граждан, так и непосредственно биометрических данных.

«Где и когда будут гарантии конфиденциальности и безопасности данных? Все личные данные российских граждан, как правило, всегда оказываются в Сети. Никто ответственности не несёт», — отметил Салават Ф.

«Интересно, кто несёт ответственность за сохранение биометрических данных и кто контролирует исполнение и правильное использование данных? По сути, всучивают очередной программатор по счёту кодов и прочий никому не нужный мусор. Всё и так есть! Есть базы, есть отпечатки, есть ответственные сотрудники, которые не хотят выполнять свои обязанности и просиживают штаны в кабинетах. Начните с того, что заставьте их работать, а не придумывайте велосипед на нанотяге», — призывает Ник В.

Нашлись и те, кто очень сильно обеспокоен тем, что биометрические данные, если они попадут в руки преступников, могут стать источником больших проблем для граждан.

«Забавно будет, когда с помощью твоей биометрии и 3D-принтера изготовят твои пальцы с отпечатками и обвинят в каких угодно преступлениях. А если отменят мораторий на смертную казнь, то невиновный уйдёт на эшафот. Причём иметься будут железобетонные доказательства — отпечатки пальцев, которые у всех уникальные», — указывает Василий С.

Отпечаток пальца Toshiyuki IMAI

«Я против цифрового рабства. Если уж вы хотите лишить граждан воли, то давайте сразу переходите на полную роботизацию. Мне будет менее мерзко от того, что надо мной доминирует бездушная машина, а не чиновник, дорвавшийся до власти», — пишет Алексей Т.

Напомним, 9 августа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало в своём Telegram-канале сообщение, согласно которому в России с 20 сентября 2022 года начнут собирать биометрические данные граждан, но эта процедура будет носить добровольный характер.