Париж, 10 августа, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Французская энергогенерирующая компания EDF запросила у правительства республики 8,34 млрд евро в качестве компенсации за введенные властями новые тарифы на электричество. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

EDF указывает, что готова любыми способами защищать свои интересы, после того как правительство объявило о введении новых тарифов на электричество 13 января. Утверждается, что компания за первую половину 2022 года понесла убытки размером 5,3 млрд евро.

В связи с этим EDF решила обратиться в Верховный административный суд Франции с требованием о получении компенсаций от правительства. Компания утверждает, что заградительные тарифы на электроэнергию, введенные властями, повысили стоимость электричества, а сама EDF в этой ситуации не получила нужную прибыль.