Тбилиси, 10 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Из всех стран, являющихся крупными игроками на мировой политической арене, лишь Россия может предложить постсоветским государствам суверенитет, уважение, территориальную целостность и будущее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Аслан Рубаев Постсоветские страны должны понимать одну простую истину: равные правила игры, уважение, соблюдение суверенитета и территориальной целостности предлагает только Россия! Китай предлагает для этих стран экономическое поглощение и потерю суверенитета. США просто предлагают им быть инструментом, оружием в американских руках для противодействия России. Турция просто их захватит. Как говорили многие турецкие политики, это просто зона их интересов, которая будет их землёй, а живущие там люди — это просто отребье, которое будет выполнять роль обслуживающего персонала. У нас такой риторики нет ни на высшем уровне, ни даже на бытовом! Мы предлагаем им равные правила игры. Об этом мы должны этим странам напоминать, они должны знать, что мы не считаем их за людей второго-третьего сорта, мы считаем их равными себе, уважаем и ждём в едином союзе, конфедерации, не знаю, как это будет называться. Остальные страны, крупные игроки на политической арене им этого не предлагают сейчас и не предложат потом. Нужно сбросить с себя розовые очки, включить голову и твёрдо понять, что, да, мы не предлагаем каких-то больших денег и, может, внутри страны живём хуже, но мы предлагаем суверенитет, уважение, территориальную целостность и будущее, а США, Китай, Турция и любая другая страна будущего им, к сожалению, не предлагают. Они предлагают рабство!

Напомним, что Дмитрий Медведев, комментируя августовскую войну 2008 года в Южной Осетии, отметил деструктивную роль в ней США и НАТО.