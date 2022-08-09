Каракас, 10 августа, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Венесуэлы в самое ближайшее время восстановят связи с колумбийскими военными. Об этом 9 августа министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщает на странице военного ведомства в социальной сети Twitter.

Министерство обороны Российской Федерации Армия Венесуэлы

Владимир Падрино Лопес «Я получил приказ от главнокомандующего ВС Венесуэлы Николаса Мадуро немедленно установить контакт с министерством обороны Колумбии, чтобы восстановить наши военные связи».

Напомним, новый президент Колумбии Густаво Петро в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности восстановить дипломатические связи с Венесуэлой Николаса Мадуро, разорванные Боготой в феврале 2019 года. В день вступления Петро в должность о готовности наладить братские отношения с соседней страной «на основе уважения и любви между народами» заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро 7 августа принёс присягу в качестве президента Колумбии.

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