Тирана, 10 августа, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр и глава Демократической партии Албании Сали Бериша 9 августа заявил, что 992 кг наркотиков, изъятые в ходе совместной итало-албанской операции «Око» по борьбе с наркоторговлей на границе Албании и Италии, принадлежали клану министра внутренних дел Албании Бленди Чучи.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что теперь для безопасного перевоза наркотиков «предпочитают использовать парусные яхты».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что группа граждан Албании и Украины занималась перевозкой крупной партии наркотиков из Италии в Албанию морским путем.