Рим, 10 августа, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Американский истребитель-бомбардировщик F-18 Hornet, ранее упавший с палубы авианосца Harry S. Truman, подняли со дна. Об этом сообщила итальянская газета La Republicca.

Military_Material F-18

По ее данным, самолет извлекли из воды еще 3 августа, однако сведения о проведенной операции появились только сейчас. При этом официальные источники скрывают местонахождение авианосца. Газета предполагает, что инцидент с падением истребителя с палубы мог произойти в Ионическом море у берегов Калабрии.

Издание отмечает, что самолет в настоящее время может находиться в Сицилии на авиабазе НАТО. Утверждается, что именно эти истребители снабжены секретным оборудованием для слежки. В связи с этим американские военные поспешили поднять самолет со дна, чтобы инцидент не привлек внимание российских кораблей в Средиземном море.