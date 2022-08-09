Тунис, 10 августа, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Туниса, погибли как минимум шесть человек. Об этом 10 августа сообщила местная радиостанция Mosaique FM.

U.S. Department of Defense Лодка с мигрантами

По данным радиостанции, крушение лодки произошло недалеко от тунисских островов Керкенна, в лодке находилось около 30 человек. Подоспевшим на помощь людям силам береговой охраны удалось спасти 20 человек, все они являются гражданами Туниса.

Из воды были извлечены тела шести погибших, уточняется, что среди погибших только женщины и дети. Кроме того, несколько человек пропало без вести, сейчас в районе крушения лодки продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении 29 человек из дрейфующей у берегов Греции лодке. 18 спасённых были несовершеннолетними гражданами Афганистана.