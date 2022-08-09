Приштина, Сербия, 10 августа, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 9 августа сообщил о том, что в ближайшее время начнется отправка косовских хирургов на обучение за рубеж в страны Европы и мира.

CSMRC Хирурги

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе встречи министра с руководителями клиники хирургии. Другой темой встречи стало преобразование системы здравоохранения Косово посредством введения более узкой специализации врачей.

Ляфити призвал хирургов к сотрудничеству и стремлению приобщиться к лучшим международным практикам, ставящим в центр внимания пациента и благополучие медицинского персонала.