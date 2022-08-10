Приштина, , 03:03 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 августа встретился со студентами, получившими от министерства образования стипендию на получение образования за границей.

На вручении стипендий одарённым детям Admoblkaluga.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече также приняла участие министр образования Косово Арберие Нагавци. Всего выделено три тысячи стипендий для получающих образование в учебных заведениях как в Косово, так и за рубежом.

С целью преодоления гендерного разрыва 1365 стипендий выделено девушкам и женщинам, получающим образование в сфере естественных наук, технологий, инжиниринга и математики.

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