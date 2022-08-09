Приштина, Сербия, 10 августа, 2022, 02:34 — ИА Регнум. В деревне Нижняя Берница в пригороде Приштина со смешанным албано-сербским населением уже несколько раз появлялись граффити, разжигающие межэтническую рознь.

Чума на оба ваши дома

Журналисты албанского новостного агентства Telegrafi пообщались с местными жителями и рассказали, что те отказываются говорить на камеру, однако анонимно готовы заявить, что совместное проживание протекает бесконфликтно.

Известно, что граффити появляются на стенах заброшенных домов. В связи с инцидентами полиция провела взятие показаний, однако ни подозреваемых, не задержанных нет.

Напомним, 31 июля на границе Центральной Сербии и Косово возвели баррикады, в ходе перестрелки были ранены 11 человек, в том числе полицейские. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 августа заявил о высокой возможности вооруженного конфликта.