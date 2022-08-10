Москва, , 01:45 — REGNUM В столичный регион постепенно возвращается лето, с ростом температуры воздуха к выходным до +25… +31 °C. Об этом 10 августа рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, «лето продолжается». И тем, кто любит жаркую погоду, вновь везёт.

«У нас погоду начинает определять новый антициклон, поэтому температура будет постепенно повышаться с каждым днём. В среду днём прогнозируется +22… +24 °C, в четверг — +24… +26 °C, в пятницу — +26… +28 °C, в субботу — +25… +30 °C, в воскресенье — +26… +31 °C», — передаёт слова Макаровой ТАСС.

Метеоролог отмечает, что в московском регионе температурный фон в воскресенье, 14 августа, будет на 4−5 градусов превышать климатическую норму. Температура воздуха в начале следующей недели может ещё повыситься, но также возможны и небольшие дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели в части регионов России ожидается жара до +40 °С.

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