Минск, 10 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон-ниндзя» лабораторно подтверждëн в белорусской столице. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Штамм «ниндзя» или «омикрон 4/5» — это пятая линия вируса, очередная мутация из Южной Африки, которая сейчас наиболее распространена в США и Западной Европе.

«Медики столицы рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию перед осенним сезоном вирусов. Это особенно актуально для групп риска», — говорится в сообщении.