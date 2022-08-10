Приштина, Сербия, 10 августа, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 9 августа заявил, что его ведомство уже выполнило 77% годового плана работы. Из 137 запланированных мероприятий проведено 106.

Mod.rks-gov.net Арменд Мехай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал, что эффективность министерства продолжит расти, при этом о всех действиях будет сообщаться общественности.

Заявление Мехая последовало после того, как в движении «Говори» обвинили правительство в слишком медленной реализации поставленных задач — 46,7% годового плана к данному моменту.

Напомним, на фоне украинского кризиса в Косово увеличились расходы на оборону.