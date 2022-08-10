Минск, 10 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В отношении основателя магазина белорусской националистической символики Symbal. by Павла Белоуса возбудили новое уголовное дело по статье за измену государству. Об этом сообщает приближенный к белорусским силовым ведомствам телеграм-канал.

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По данным телеграм-канала силовиков, Белоус «пропагандировал идею польского мира» и «помогал координировать деятельность, направленную на насильственный захват власти».

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года после вызова в милицию. Затем его трижды судили за административные правонарушения, а позже перевели в СИЗО уже по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).