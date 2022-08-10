Витебск, Белоруссия, 10 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Настоятеля католического прихода в посёлке Лынтупы Поставского района Витебской области Александра Барана арестовали на 17 суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Христианское видение».

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Александра Барана судили за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Подробности рассмотрения административного дела не известны.

4 апреля Барана арестовали на 10 суток по обвинению в «несанкционированном пикетировании» и «распространении экстремистских материалов». Пикетом суд посчитал фотографию с флагом Украины и бело-красно-белым флагом белорусских коллаборационистов времëн Великой Отечественной войны на странице священника в одной из социальных сетей.