Каракас, , 01:24 — REGNUM Тысячи жителей Венесуэлы провели демонстрацию в Каракасе против санкций США и нелегального захвата венесуэльской собственности за рубежом. Об этом сообщает национальное телевидение Венесуэлы.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в протестных акциях приняли участие около 10 тыс. человек. Протестные акции организовывало правительство Боливарианской Республики с целью продемонстрировать Западу, что венесуэльский народ выступает против экономического давления извне. По словам главы минтранса республики, национальная ассамблея Венесуэлы продолжит проводить демонстрации по этой повестке.

Отмечается, что особое внимание протестующие уделили незаконному захвату самолета венесуэльской компании Emtrasur в Аргентине. Напомним, воздушное судно было арестовано в соответствии с решением суда в Соединенных Штатах.