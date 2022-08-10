Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM Заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами украинских боевиков по Запорожской АЭС запросила Россия. Об этом 10 августа сообщил журналистам источник в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Уточняется, что Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа. Запрос сделан в связи с атаками украинских военнослужащих на Запорожскую АЭС в последние дни и с потенциальными катастрофическими последствиями этих атак.

Напомним, российский МИД отметил, что Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия надеется, что в условиях обстрелов ЗАЭС украинскими военными генсек ООН не будет препятствовать проведению миссии МАГАТЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого, генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обязан добиться ранее заблокированного департаментом безопасности Секретариата ООН визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: генсеку ООН необходимо добиться визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС