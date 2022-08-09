Нью-Йорк, США, 10 августа, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами украинских боевиков по Запорожской АЭС запросила Россия. Об этом 10 августа сообщил журналистам источник в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Уточняется, что Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа. Запрос сделан в связи с атаками украинских военнослужащих на Запорожскую АЭС в последние дни и с потенциальными катастрофическими последствиями этих атак.

Напомним, российский МИД отметил, что Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия надеется, что в условиях обстрелов ЗАЭС украинскими военными генсек ООН не будет препятствовать проведению миссии МАГАТЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого, генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обязан добиться ранее заблокированного департаментом безопасности Секретариата ООН визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.