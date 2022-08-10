Киев, 10 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Кабмин Украины прекратил действие соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии. Об этом рассказал в своëм телеграм-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Прекращено действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Белоруссия, заключëнного 06.03.1992», — написал Мельничук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина прекратила действие соглашения с Белоруссией о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности.