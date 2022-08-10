Минск, 10 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Назначенный в белорусский оппозиционный «кабинет» представителем по обороне и национальной безопасности бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригадыВалерий Сахащик не исключил боестолкновения вооруженных формирований оппозиции с белорусской армией. Об этом он сообщил в интервью изданию «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Я рассматриваю как катастрофу вариант, что вооруженные силы, которые мы сформируем, пойдут в какую-то армейскую операцию в Белоруссии, чтобы воевать с вооруженными силами, которые сейчас есть в Белоруссии. Это будет следствием того, что мы не смогли сделать то, что могли. Я буду делать все, чтобы этого не произошло. Я надеюсь, что у меня получится». Валерий Сахащик

При этом он отмежевался от командования незаконными формированиями. «Я все-таки, получается, фигура политическая, а не военная. Я вряд ли буду возглавлять эту армию. У нас есть какое-то количество офицеров, и это количество, я надеюсь, будет увеличиваться. Я должен создать условия для того, чтобы это получилось», — заявил Сахащик.

Как сообщалоИА REGNUM, по итогам конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет», и назначила на полгода его представителей.