Белорусский оппозиционер не исключил боестолкновения националистов с армией
Минск, 10 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Назначенный в белорусский оппозиционный «кабинет» представителем по обороне и национальной безопасности бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригадыВалерий Сахащик не исключил боестолкновения вооруженных формирований оппозиции с белорусской армией. Об этом он сообщил в интервью изданию «Зеркало».
При этом он отмежевался от командования незаконными формированиями. «Я все-таки, получается, фигура политическая, а не военная. Я вряд ли буду возглавлять эту армию. У нас есть какое-то количество офицеров, и это количество, я надеюсь, будет увеличиваться. Я должен создать условия для того, чтобы это получилось», — заявил Сахащик.
Как сообщалоИА REGNUM, по итогам конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет», и назначила на полгода его представителей.