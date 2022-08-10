Москва, , 01:12 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обязан добиться ранее заблокированного департаментом безопасности Секретариата ООН визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 9 августа заявил журналистам.

Антониу Гутерреш Un.org

Игорь Вишневецкий «Сейчас многое зависит от секретариата ООН и от генерального секретаря Антониу Гутерреша, поскольку ему в том числе необходимо будет сказать своё слово в поддержку данного визита. И не просто сказать своё слово, а ещё и сделать так, чтобы этот визит состоялся. Мы будем всячески ему содействовать».

По словам российского дипломата, на АЭС уже всё было подготовлено для принятия инспекции, «проработана была вся логистика, вплоть до программы, пунктов заездов», но на столь ожидаемый всеми визит неожиданно был наложен запрет департаментом безопасности Секретариата ООН.

Игорь Вишневецкий «А МАГАТЭ не может действовать вопреки рекомендациям этого департамента… Это было большой неожиданностью для всех, в том числе для гендиректора Рафаэля Гросси».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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