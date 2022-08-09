МИД: генсеку ООН необходимо добиться визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Москва, 10 августа, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обязан добиться ранее заблокированного департаментом безопасности Секретариата ООН визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 9 августа заявил журналистам.
По словам российского дипломата, на АЭС уже всё было подготовлено для принятия инспекции, «проработана была вся логистика, вплоть до программы, пунктов заездов», но на столь ожидаемый всеми визит неожиданно был наложен запрет департаментом безопасности Секретариата ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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