10 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страны Европейского союза должны прекратить выдавать российским гражданам въездные визы, потому что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Тень фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газ для чухонцев должен быть роскошью, а не обыденным делом», — считает Дмитрий К.

Многие пользователи оказались в шоке от того, что премьер-министр маленькой Эстонии позволяет себе делать такие шовинистические заявления.

«Мать моя женщина! Нечто под названием Эстония, которая живёт на подачках Германии и Франции, вдруг голос подало! Что, за Европу решать захотела? А харя не треснет?» — спрашивает Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что премьер-министр Эстонии переходит все разумные грани, перейдя с оголтелой русофобии прямиком на рельсы нацизма и ненависти по национальной составляющей.

«Это же буквально сегрегация по национальному признаку и призывы исключить одну нацию из Европы! Никакого художника австрийского не напоминает эта эстонка?» — задаётся вопросом Наталья Г.

«Ещё одна нацистка. Походу, они там бьются в экстазе от самих себя. Еврооргия», — подметила Татьяна Б.

Часть людей полагает, что, в отличие от Эстонии, главные страны в Евросоюзе не позволяют себе переходить грани. Тем не менее граждане считают, что если призывы премьер-министра Эстонии будут услышаны и приняты руководством ЕС, то мы станем свидетелями того, как возрождается нечто, подобное гитлеровской Германии.

«Мне кажется, что этот гомосоюз о себе слишком высокого мнения. Ничего, зима уже скоро, всё расставит по местам», — отметил Павел В.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

Ряд пользователей указывает на то, что пока Эстония в меньшинстве, но ведёт себя излишне самоуверенно.

«Привилегия — это русские энергоносители. Всем остальным — учить слово кизяк», — пишет Дмитрий А.

«Государственность Эстонии — вот настоящая привилегия, которой эстонцы обязаны СССР!» — указывает Андрей Ш.

Нашлись и те, кто отмечает, что в любом случае российскому гражданину в ЕС сейчас делать нечего, потому что общий уровень русофобии в Европе делает нахождение там с российским паспортом небезопасным.

«Какой Евросоюз? Мы же типа нищие все в России. Откуда у нищеты деньги на такую благодать? Унитазы и стиральные машины воруем, потому что никогда такого не видали. Пользоваться не умеем. Какая нам Европа? Мы сами не поедем. И энергоресурсы свои «грязные» поставлять вам не будем, чтобы экологию вам не портить. Вы там уж как-нибудь сами давайте, у себя в «цивилизации», — пишет Антон В.

«Ну и пускай тогда сидят без туристов из России, а мы будем внутренний туризм развивать. Им же хуже», — отметил Санчё С.

Советские солдаты и жители освобожденного Таллина на площади Свободы

«Зачем нам Европа, если есть огромная Россия? Ну если мало России, то есть остальная часть мира, включая Азию, Южную Америку и Африку. Даже Северная Америка для русского человека доступна и по сей день. Кого напугать решили?» — спрашивает Григорий С.

Напомним, 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter о том, что страны Европейского союза должны прекратить выдавать российским гражданам въездные визы, потому что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».