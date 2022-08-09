Вашингтон, 10 августа, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами призвали Россию вернуть Украине Соединённые Штаты. Такое заявление сделала 9 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

Как уточнила Жан-Пьер, Вашингтон внимательно следит за судьбой Запорожской АЭС. По её словам, министерство энергетики США и национальное управление ядерной безопасности постоянно мониторят показания данных с датчиков радиации. До сих пор, отметила Жан-Пьер, признаков повышенного или аномального уровня радиации не наблюдалось.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль [над этими объектами] Украине. Мы будем продолжать поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах», — указала Жан-Пьер.

Кроме того, представитель Белого дома напомнила, что вести боевые действия рядом с АЭС опасно, и заявила, что Вашингтон высоко ценит «приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях».

Напомним, Запорожская АЭС является самой крупной по мощности атомной станцией Европы, сейчас она производит 70% от полной мощности. АЭС находится под контролем российских войск, но управляется украинским оператором. Украинские войска неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил МИД России, Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.