10 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова спикера Госдумы о том, что США и ЕС сами себя выпороли, введя санкции против России и нанеся тем самым вред лишь самим себе.

Елизавета Коробова, , 08:01 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что подавляющее большинство иностранных предприятий не стало закрывать бизнес в Российской Федерации, зато Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, получив своими санкциями рост цен, инфляцию и дефицит энергоресурсов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто вообще в здравом уме захочет уйти с такого прибыльного рынка? Только себе хуже делают», — отметил Мирослав Г.

Многие пользователи отмечают, что это не выдумки российской пропаганды, а самый настоящий факт, который подтверждают и сами авторы антироссийских санкций.

«По сути, так оно и есть. Даже Урсула фон дер Ляйен европейская говорила, что санкции по России не так сильно ударили, как им хотелось бы», — напомнил Тимур М.

Урсула фон дер Ляйен Ec.europa.eu

Некоторые комментаторы отмечают, что бизнес думает в первую очередь о прибыли, поэтому было бы странным ожидать, что все компании единовременно соберут свои чемоданы и уйдут с богатейшего российского рынка.

«Не нашлось достаточно дураков, что с радостью бросили бы перспективный и прибыльный российский рынок», — написала Наталья Г.

«Так никому же не хочется терять доход! Все иностранные компании прекрасно понимают, что их уход принесёт значительный вред им, но не нам! Вместо них на их же место придут другие компании, которые окажутся куда более прозорливыми», — подметил Абрам Л.

«Бизнес есть бизнес. Зарубежные компании не хотят терять свой бизнес и не собираются уходить с нашего рынка», — указывает Виталий Д.

Часть людей полагает, что из России ушёл только тот бизнес, руководство которого было поражено вирусом русофобии.

«В России действительно осталось огромное количество зарубежных компаний. Мало что поменялось с начала спецоперации на Украине. Только самые неадекватные решили уйти с российского рынка. Сейчас, я уверена, жалеют об этом», — написала Екатерина И.

«Понятно, что многие закрылись временно для перерегистраций и т.д., чтобы американские власти не прижали и не отжали. А вот кто уходит по идеологическим соображениям, в поддержку нацистов, — вот это нужно зафиксировать. Нужен список этих компашек и их руководства. К ним большие вопросы и к их бизнесу и активам в России», — написал Дмитрий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что все остальные, кому было необходимо, изобразили свой уход с российского рынка, но на деле остались и продолжают продавать свои товары российским гражданам.

«В большинстве своём компании типа закрылись, сменили вывеску и открылись под новым названием. Многие же типа продали свои бизнесы российским владельцам. Что это меняет для конечного покупателя, я, если честно, понять не могу. Как были товары на полках, так они и остались», — пишет Владимир Р.

Напомним, 9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что подавляющее большинство иностранных предприятий не стало закрывать бизнес в Российской Федерации, зато Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, получив своими санкциями рост цен, инфляцию и дефицит энергоресурсов.