Нью-Йорк, США, , 00:22 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 августа снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 58,13 пункта (0,18%), до уровня 32 774,41 пункта. S& P 500 подешевел на 17,59 пункта (0,42%), до уровня 4122,47 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 150,53 пункта (1,19%), до уровня 12 493,93 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,26 (0,29%), до уровня $90,50 за баррель.

Читайте также: Курс рубля возобновил рост на Московской бирже

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 августа разнонаправленно. В символическом плюсе остался Dow Jones.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленно