Ижевск, 10 августа, 2022, 00:19 — ИА Регнум. На трех гидротехнических сооружениях Удмуртии стартовали работы по капитальному ремонту — на реке Седмурче в селе Брызгалово Вавожского района, на реке Сюгаилке в селе Большая Пурга Можгинского района, на реке Сюмсинке в селе Сюмси Сюмсинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

пресс-служба правительства Удмуртии Ремонт плотины в Удмуртии

Проект капитального ремонта включает в себя работы по досыпке грунта до нужных отметок, полное обновление водопропускной системы, замену затворов с подъемным механизмом, а также ремонт конструкции ледозащитного сооружения.

В июле начали ремонтные работы на плотине «Пироговского» пруда в Завьяловском районе. Сейчас там произведен спуск воды, ведутся демонтажные работы.

По словам главы минприроды республики Дениса Удалова, капитальный ремонт всех четырех объектов планируется завершить к 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суд Ижевска было подано исковое заявление к администрации города с требованием провести капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Было установлено, что гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, по улицам Автозаводская, Новосмирновская и на реке Пазелинке содержатся в недопустимом состоянии.

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