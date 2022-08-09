Скопье, 10 августа, 2022, 01:25 — ИА Регнум. В македонских начальных школах с нового учебного года появится новый предмет — шахматы. Ученики первого и второго классов смогут посещать новый предмет в случае, если наберется группа из 20 желающих.

(сс) Monoar Шахматы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, новость представила общественности секретарь Федерации шахмат страны Александра Шахидова.

Обучать детей будут профессиональные шахматисты, получившие сертификаты международной федерации шахмат. Параллельно в стране проходит перевод учебников в цифровой формат.