Кишинёв, , 00:00 — REGNUM Власти Молдавии планируют в ближайшие дни завершить отбор компании, которая в итоге займется аудитом долга перед российской госкорпорацией «Газпром». Об этом сегодня, 9 августа, заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что, по данным «Газпрома», Молдавия должна компании за газ $440 млн, однако вместе с пеней эта сумма уже выросла до $700 млн. Однако Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.

«Мы сделали все, чтобы этот аудит состоялся, возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость — станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», — сказал Спыну.

Также Спыну подчеркнул, что официальный Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Приднестровской Молдавской Республикой.