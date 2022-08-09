Йошкар-Ола, 9 августа, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя жительница Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

УМВД по ЯО Звонок по телефону

По словам заявительницы, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя якобы неизвестные пытаются оформить кредит. Для его предотвращения необходимо взять встречный кредит, а деньги перевести с счет погашения займа, взятого аферистом. Женщина согласилась и перевела на указанный мошенником счет 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Марий Эл зарегистрировано девять краж с банковских счетов, шесть из них были раскрыты. Трое жителей республики сами потеряли свои банковские карты, ещё у шестерых карты были украдены, а средства со счетов похищены.

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