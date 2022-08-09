Улан-Батор, 9 августа, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прилетел в Улан-Батор, где 9 августа встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

«Визит генерального секратаря ООН Антониу Гутерреш совпадает с 20-летием участия Монголии в миротворческих миссиях ООН и 30-летием объявления статуса безъядерной зоны. Мы считаем, что этот визит является выражением, того что высоко оценивают вклад нашей страны в укрепление международной безопасности», — заявила Батмунхийн Батцэцэг.

В своей речи министр иностранных дел Монголии отметила, что страна поддерживает инициативу об увеличении количество женщин-миротворцев в соответствии с резолюцией 1325 Совета безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности.

В свою очередь, Антониу Гутерреш поблагодарил монгольских военнослужащих, которые внесли свою долю в миротворческую миссию, а также отметил важность объявления страны безъядерной зоной.

«Люди начали думать, что возможна ядерная война. В таких условиях Монголия объявила себя безъядерной зоной, что является смелым шагом», — отметил Антониу Гутерреш.

Официальный визит Антониу Гутерреша по приглашению президента Монголии продолжится до 11 августа.