Скопье, , 23:40 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Македонии 9 августа опровергли сообщения о том, что Болгария предъявила новые требования к Скопье.

Охрид, Македония Diego Delso

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Скопье подчеркнули, что все требования Болгарии ограничены Совместным протоколом, подписанным при посредничестве Франции.

Ранее глава МИД Болгарии Николай Милков высказал идею о необходимости составления нового документа по обязательствам Республики Северной Македонии в отношении Болгарии, что вызвало резко негативную реакцию у представителей македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

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