Одесса, Украина, 9 августа 2022, 23:32 — REGNUM Депутат Верховной Рады от Одессы Алексей Гончаренко 8 августа представил законопроект о признании Косово.

Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко
Wikimedia.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик объяснил свой законопроект тем, что теперь Киеву не нужно бояться использования Россией случая Косово для обоснования воссоединения с Крымом и Донбассом.

По мнению Гончаренко, российская спецоперация на Украине доказала всему миру, что вхождение Крыма в состав России не было следствием волеизъявления народа, а потому Украине пора признать независимость Косово.

Напомним, ранее в Косово ввели санкции против России и задержали российскую журналистку Дарью Асламову.

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