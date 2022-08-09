Одесса, Украина, , 23:32 — REGNUM Депутат Верховной Рады от Одессы Алексей Гончаренко 8 августа представил законопроект о признании Косово.

Алексей Гончаренко Wikimedia.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик объяснил свой законопроект тем, что теперь Киеву не нужно бояться использования Россией случая Косово для обоснования воссоединения с Крымом и Донбассом.

По мнению Гончаренко, российская спецоперация на Украине доказала всему миру, что вхождение Крыма в состав России не было следствием волеизъявления народа, а потому Украине пора признать независимость Косово.

Напомним, ранее в Косово ввели санкции против России и задержали российскую журналистку Дарью Асламову.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Косово рассказал, в каком случае возникнет новый конфликт с Сербией