София, , 23:25 — REGNUM Вариант возврата к закупке газа в России власти Болгарии не исключают: главное, чтобы жители республики не мёрзли зимой, передаёт 9 августа BTV.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя сложившееся положение с газом, болгарский министр энергетики технического правительства Росен Христов сказал, что власти делают всё, чтобы до конца отопительного сезона поставки газа не прерывались, а ещё лучше — чтобы так было до конца будущего года.

Отметив, что уже новое правительство Болгарии должно будет договариваться по долгосрочным контрактам, Христов сказал:

«Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании Газпром, но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков».

Чиновник добавил, что не намерен оставить без тепла жителей страны. А с Газпромом можно работать так, как это делает Германия.

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