Скопье, , 23:26 — REGNUM Известный американский актер Джон Малкович 9 августа заявил о намерении создать в Скопье полигон для съемок голливудских кинокартин сразу же после завершения создания киностудии в рамках проекта «Технологический парк Скопье».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Малкович подчеркнул, что киностудий подобного уровня на Балканах до сих пор не создавалось.

Напомним, сам Малкович по национальности является хорватом. Актер заявил о намерении посетить Скопье после того, как проект «Технологический парк Скопье» будет одобрен правительством Северной Македонии.

В настоящее время Малкович снимается в фильме «Инфернальная комедия» в Сербии.