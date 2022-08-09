Полиция Косово задержала партию контрабандного скота из Сербии
Приштина, Сербия, 9 августа, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Пограничная служба Косово 9 августа задержала партию рогатого скота, который везли с территории Сербии в Косово по горным дорогам.
Government-nnov.ru
Крупный рогатый скот
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 14:30 по местному времени автомобили с животными были задержаны в деревне Ходоновц в муниципалитете Каменица.
Водитель одного из автомобилей, завидев полицейских, свернул на второстепенную дорогу и сбежал, оставив автомобиль.
Было конфисковано две коровы, шесть овец и теленок. Задержаны двое граждан Косово, албанцев по национальности.