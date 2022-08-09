Приштина, Сербия, 9 августа, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Пограничная служба Косово 9 августа задержала партию рогатого скота, который везли с территории Сербии в Косово по горным дорогам.

Government-nnov.ru Крупный рогатый скот

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 14:30 по местному времени автомобили с животными были задержаны в деревне Ходоновц в муниципалитете Каменица.

Водитель одного из автомобилей, завидев полицейских, свернул на второстепенную дорогу и сбежал, оставив автомобиль.

Было конфисковано две коровы, шесть овец и теленок. Задержаны двое граждан Косово, албанцев по национальности.