Тирана, 9 августа, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В министерстве обороны Албании 9 августа сообщили о том, что за последние сутки в стране выявили 34 активных очага пожаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной надзор

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в операциях по тушению огня приняли участие уже свыше 1000 человек — военнослужащих, работников муниципальных учреждений, лесная служба, добровольцы, пожарные. К тушению огня привлекли 70 пожарных машин и вертолет Cougar.

К концу суток остались активны девять пожаров, из них часть не стихает уже несколько недель подряд, в том числе в деревне Герман и в деревне Белая гора.