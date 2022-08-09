Ижевск, , 23:06 — REGNUM Фотографу из Ижевска назначили штраф в размере 180 тыс. рублей с конфискацией имущества за вовлечение юных моделей в занятие проституцией. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Фотограф Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено что с февраля по декабрь 2021 года, работая фотографом, он нашёл для съемок семь девушек и предложил им за материальное вознаграждение оказывать сексуальные услуги. Шесть девушек согласились, одна из них отказалась.

Две девушки согласились принять участие в съёмках порнографического характера, после чего снимки были размещены в сети Интернет без их согласия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 10 человек предстанут перед судом по обвинению по статье об организации занятия проституцией и содержании притонов для занятия проституцией. Обвиняемые являются руководителями и администраторами трех массажных салонов, где под видом релаксирующих услуг за деньги оказывались услуги сексуального характера.

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